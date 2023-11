Alluvione Toscana | migliaia di famiglie senza corrente elettrica

(Di domenica 5 novembre 2023) (Adnkronos) – A pochi giorni dall’che inha causato morte e distruzione sono ancora 6mila le utenze. E la pioggia non si ferma. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Continua anche il maltempo A pochi giorni dall'che inha causato morte e distruzione sono ancora 6mila le utenze senza corrente elettrica. E la pioggia non si ferma.

Agliana e Montale (nel Pistoiese), tra quelle piu' colpite dall'alluvione che ha interessato la Toscana per il passaggio della tempesta Ciaran. (NPK) ...“Questa mattina ho proposto di rinviare Fiorentina Juventus per concentrare gli sforzi sull'alluvione e sui territori ancora in ... Anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani ("Il calcio ...