Alluvione in Toscana | Fiorentina-Juve si gioca tra le polemiche

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 5 novembre 2023) L'Osservatorio "Nessun motivo per rinviarla" FIRENZE -ntus si giocherà regolarmente. Nonostante la ferma presa di posizione del tifo viola più caldo - che stasera non sarà presente all'attesa sfida del Franchi in segno di solidarietà con gli alluvionati - e le dichiarazioni del mondo