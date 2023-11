Alluvione | Giani | Appello alle banche per aiutare chi ha perso tutto

(Di domenica 5 novembre 2023) Il presidente e l'assessora Monni in conferenza stampa: "150mila tonnellate di rifiuti, la priorità è stasare i tombini dal fango, guardiamo al modello Emilia Romagna"

Il presidente e l'assessora Monni in conferenza stampa: "150mila tonnellate di rifiuti, la priorità è stasare i tombini dal fango, guardiamo al modello Emilia Romagna"

“Guardate il torrente, ora scorre all’interno di un’abitazione”: il presidente Giani… Il Fatto Quotidiano

Giani a Quarrata visita biblioteca danneggiata dall'alluvione - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il presidente e l’assessora Monni in conferenza stampa: “150mila tonnellate di rifiuti, la priorità è stasare i tombini dal fango, guardiamo al modello Emilia Romagna” ...La stessa richiesta è arrivata dal sindaco Nardella e dal presidente della Regione Giani, in solidarietà con le migliaia di persone colpite dall'alluvione nel Campigiano e nel Pratese. Ma non solo.