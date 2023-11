Alex Wyse torna ad Amici e si commuove cantando il nuovo singolo

Dalle edizioni più recenti, vedremo il cantantead Amici domenica 5 novembre, dopo la pubblicazione del nuovo singolo Un Po' Di Te.canterà il nuovo brano, prima dei concerti del 2024 .

Alex Wyse in concerto a Modugno ModugnoViva

Alex Wyse annuncia nuove date live a Torino, Roma e Bari All Music Italia

Vedremo il ritorno di Anbeta ad Amici e di Diana Del Bufalo nella puntata in onda domenica 5 novembre su Canale 5, ma non solo questo. Sono diversi gli ex concorrenti del talent show di Maria De ...Qual è il significato di Un po’ di te di Alex Wyse La canzone è stata scritta dall’artista per riuscire a guardarsi dentro .