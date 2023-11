Al-Jazeera | “Centinaia di italiani combattono con Israele | perché?” Ed è allarme sulle vendette

(Di domenica 5 novembre 2023) “Svariate” sono gli, ”soldati riservisti o di leva”, che stanno combattendo contro Hamas in. Lo riferiscono fonti ben informate ad Adnkronos, che, a condizione di anonimato, spiegano che è stato diffuso ”un avvertimento interno nella comunità ebraica italiana in” per ”non far intervistare figli o parenti” che stanno combattendo contro Hamas. E questo ”per evitare ripercussionifamiglie in Italia” dopo la diffusione di un servizio di al-in cui si denuncia la partecipazione di militari con cittadinanza italiana nella guerra dicontro Hamas. Soldatidi origine ebrea con l’esercito di, si temonoIl rischio segnalato dalla comunità, prosegue ...

'Svariate' sono gli italiani, 'soldati riservisti o di leva', che stanno combattendo contro Hamas in ...sulle famiglie in Italia' dopo la diffusione di un servizio di al -in cui si ...

Al-Jazeera: "Centinaia di italiani combattono con Israele, perché ... Secolo d'Italia

Bombardato il campo profughi di Jabaliya a Gaza, centinaia le vittime LifeGate

Avvertimento interno nella comunità ebraica italiana in Israele: niente interviste a figli o parenti ed evitare ripercussioni per chi vive in Italia ...(Adnkronos) - ''Svariate centinaia'' sono gli italiani ... per evitare ripercussioni sulle famiglie in Italia'' dopo la diffusione di un servizio di al-Jazeera in cui si denuncia la partecipazione di ...