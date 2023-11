AIFA | è allarme carenza farmaci | a rischio persone cardiopatiche e ipertese

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 5 novembre 2023) Ladeicontinua a essere un’emergenza silenziosa. Dopo gli allarmi denunciati l’estate scorsa adesso è di nuovo crisi. L’, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha dovuto inviare una nota informativa agli operatori del settore, in cui si sottolineano alcune criticità riguardanti la produzione diessenziali, usati per curare sia l’ipertensione che lacune condizioni a carico del cuore.ha avvisato le realtà ospedalieri di un’importante prossimadi– InformazioneOggi.it Non si sa come mai, da qualche mese a questa parte, periodicamente si verificano problemi inerenti la disponibilità di determinatianche salvavita, e che mandano dallee o negli ...