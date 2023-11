Addio ad Andrea Iovino | se ne va a soli 38 lasciando un segno indelebile

(Di domenica 5 novembre 2023) Il mondo dello spettacolo napoletano si ferma per un momento di lutto:, attore di grande talento e volto noto del programma comico “Made in Sud“, è scomparso prematuramente all’età di 38 anni. Le cause della sua morte sono attualmente avvolte nel mistero. Nato a Nola,ha lasciato unnella scena artistica di Napoli, non solo attraverso la televisione ma anche con la sua partecipazione al film “Pinocchio” di Matteo Garrone. Il suo talento si è manifestato fino agli ultimi giorni, con la recente performance al Teatro Augusteo di Napoli nello spettacolo “Masaniello Revolution” del cantautore Sal Da Vinci, alla fine del 2022. La notizia della sua scomparsa ha provocato una vera e propria ondata di cordoglio sui social network, dove amici, colleghi e ammiratori ...

