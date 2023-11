A - 1 donne | Scandicci non fa sconti e passa a Trento Ok Roma e Chieri

Dentro Stocco in palleggio ma Dehoog spara out l'attacco del 15 - 22 a favore di. Con le ... Leggi anche A - 1, Novara continua la fuga. Milano e Conegliano non mollano Leggi i commenti ...

Itas donne, contro Scandicci arriva il ko numero 6. E in classifica resta lo 0 RaiNews

Serie A-1: Novara e Scandicci tengono il passo delle prime La Gazzetta dello Sport

Sesto stop in altrettante partite di campionato per l’Itas Trentino femminile, con la Savino del Bene Scandicci che in tre parziali è corsaro ai piedi delle Dolomiti. Gara sempre saldamente in mano ...Contro Scandicci è arrivato dunque il sesto ko consecutivo. 0-3 il risultato alla il T quotidiano Arena, parziali in favore delle toscane rispettivamente a 16, 16 e 18. In classifica resta così ...