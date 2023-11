4 Novembre 2023 – Quasi 10mila morti nella Striscia di Gaza | poco meno della metà sono bambini

(Di domenica 5 novembre 2023) Sale a 9.488, tra cui 3.900, il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre, giorno dell’attacco su larga scala di Hamas in Israele. Lo riferisce il portavoce del ministeroSalute, Ashraf al-Qudra, citato da Al Jazeera. “Questa mattina raid israeliani hanno colpito la nostra scuola delle Suore del rosario di Gerusalemmezona di Tel al-Hawa danneggiando il grande cortile esterno e arrecando danni alle strutture circostanti”. Lo ha detto a Sir suor Nabila Saleh, presidescuola, la più grandecon 1250 alunni, in larghissima maggioranza musulmani. L’Agenzia France Presse ha chiesto a Israele “un’indagine completa e trasparente sulla responsabilità esatta del suo esercito” dopo il bombardamento che ha gravemente ...

Buone notizie per Pioli dall'allenamento di domenica 5a Milanello in vista del fondamentale match di Champions League contro il Paris Saint - Germain di martedì: Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez si sono allenati in gruppo e sono dunque ...

Zuppa di Porro 5 novembre 2023 Nicola Porro

L’episodio previsto per il 10 novembre della popolare serie “Terra Amara” su Canale 5 presenta un’ escalation di eventi emotivi tra i personaggi principali. In questo, Zuleyha si dimostra pronta a ...La scomparsa del giovane, avvenuta ieri (4 novembre) lascia l'intera comunità di Porto Recanati sgomenta e addolorata. Il ragazzo era ricoverato all'ospedale di Civitanova da qualche giorno in seguito ...