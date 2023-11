Zuckerberg finisce in ospedale | “Sono grato ai medici”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 4 novembre 2023) Pubblicato il 4 Novembre, 2023 Markindopo essere stato operato. Con un post, il fondatore di Facebook ha spiegato ai suoi follower cosa gli è successo. “Mistrappato il crociato anteriore durante un allenamento eappena uscito dall’intervento per sostituirlo.aie al team che sipresi cura di me”, ha scritto. “Mi stavo allenando per un combattimento agonistico di MMA”, ha aggiunto sottolineando come “ora la cosa è un po’ rimandata. Non vedo l’ora di farlo dopo la guarigione. Grazie a tutti per l’affetto e il sostegno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark(@zuck) Qualche mese fa aveva ...