Zielinski-Inter | Napoli avvisato | Marotta svela tutto in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 novembre 2023) Piotrè diventato l’oggetto del desiderio dell’. I nerazzurri proveranno a strapparlo al. Il centrocampista del, Piotr, è al centro dell’esse dell’, con i nerazzurri che stanno valutando l’opportunità di strapparlo al club partenopeo. Non è la prima volta che il calciatore polacco è oggetto di desiderio di altri club, con precedentiessi da parte di squadre come Al-Ahli e Lazio nella scorsa estate. Il contratto del giocatore con ilscadrà a giugno 2024, rendendo la sua situazione contrattuale un argomento di monitoraggio per diverse squadre, tra cui spicca l’. Dopo sette stagioni alpotrebbe essere ...