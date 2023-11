Wta Finals 2023 | pioggia e vento forte a Cancun | semifinali a rischio rinvio

(Di sabato 4 novembre 2023) Ledi singolare delle Wta, in scena a, sono a. Lae ilnon sembrano infatti dare tregua alla località messicana, che da inizio settimana sta facendo i conti con delle condizioni atmosferiche proibitive. Per il momento è stata posticipata solo la prima semifinale di doppio, mentre lePegula-Gauff e Swiatek-Sabalenka sono state confermate a partire dalle 23. Le immagini che arrivano dalasciano però spazio a poche interpretazioni e la probabilità che gli organizzatori siano costretti ad annullare la giornata sembrano elevate. Jak by?cie nazwali te warunki pogodowe? Bo zgodzimy si? chyba, ?e gra w ...

2023 in Messico: i ritardi nella scelta della sede . I problemi dell'impianto di gioco e gli spalti vuoti . Le critiche di Sebalenka, numero 1 al mondo (ma scagiona gli organizzatori) . Le ...

WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio del Day 6 e ultima giornata. Definite le semifinali. Gauff e ... LiveTennis.it

WTA Finals 2023: Sabalenka-Rybakina si riparte: live dalle 21 in tv SuperTennis

Le semifinali di singolare delle Wta Finals 2023, in scena a Cancun, sono a forte rischio rinvio. La pioggia e il vento forte non sembrano infatti dare tregua alla località messicana, che da inizio ...Se il circuito ATP nelle ultime settimane è finito nell’occhio del ciclone per tornei con evidenti falle organizzative, lo stesso spartito si sta consumando sulla sponda WTA. Il casus belli lo stanno ...