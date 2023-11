Vuoi sapere dove mangiare i migliori Hamburger di Roma? La classifica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 novembre 2023) Oggi vi portiamo in un goloso tour alla scoperta dei pubdi. Con l’arrivo dell’autunno e delle prime piogge, non c’è niente di meglio cheun belsucculento con una birra artigianale e una porzione di patatine con fonduta di formaggio. Non solo nel weekend, ma anche in settimana, da soli o in compagnia degli amici, ecco gli indirizzi imperdibiliandare perdi. Ipub della Capitale Nel quartiere africano in via Cirenaica 13 c’è Taste Good-ia Italiana. Qui è possibile scegliere la tipologia di pane (vi consigliamo quello ai 5 cereali) e ...