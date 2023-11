Volley | Superlega 2023 2024 | Cisterna centra il primo successo | sconfitto 3-0 Milano

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) La prima vittoria stagionale per laè arrivata al Palasport didi Latina, sede del match della terza giornata delladimaschile. La formazione di Guillermo Falasca, dopo la sconfitta incassata a Catania, ha sfruttato il campo di casa per ottenere ile rilanciarsi in classifica. Battuta con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-15, 25-23) l’Allianz, incapace di riscattarsi dopo il netto ko interno contro Piacenza. Per i meneghini di coach Piazza si tratta di una sconfitta pesante anche per com’è maturata visto che nei primi due parziali non c’è stata storia. Nel terzo invece l’equilibrio ha regnato a lungo, ma alla fineha capitolato, subendo il terzo ...