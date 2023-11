Volley | Serie A1 Femminile 2023 2024 | Chieri liquida in tre set Pinerolo | Roma sorprende Bergamo

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Dopo la comoda vittoria di Scandicci sul campo di Trento nell’anticipo della sesta giornata dellaA1di, in serata sono andati in scena altri due match. Tutto facile per la Reale Mutua Fenera’76, che ha rispettato il pronostico della vigilia e sconfitto la Wash4green. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo la bella vittoria in casa di Vallefoglia, hanno festeggiato anche davanti al proprio pubblico, imponendosi con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-15, 25-21). Niente da fare per la formazione di Michele Marchiaro, reduce dal successo interno contro Busto Arsizio, che ha lasciato il Palafenera dia mani vuote, non riuscendo a strappare punti importanti in questo nuovo derby piemontese. PROGRAMMA 6^ ...