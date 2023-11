VIDEO | La reazione di Jake Paul alla vittoria del fratello Logan a Crown Jewel

(Di sabato 4 novembre 2023) Poche ore fa si è concluso, l’evento che ha riportato la WWE in Arabia Saudita. Fra i tanti avvenimenti degni di nota, va sicuramente annoverata ladisu Rey Mysterio, che gli è valsa lo United States Championship. Ladel Maverick è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo aver colpito Rey con un tirapugni opportunamente piazzato da Santos Escobar. Il buongiorno si vede dal mattino Ilraffigurantementre assiste estasiatodelsta facendo il giro del web. L’atleta, infatti,stava facendo colazione quando è stato testimone dell’inaspettatadi ...

Ecco ladi Filippo Tramontana al successo dei nerazzurri.

Cristiano Ronaldo, provocato dai tifosi che inneggiano a Messi: la reazione. VIDEO Sky Sport

Reazione a Catena: «Cos'è cantante antipatico Ultimo» - Video DavideMaggio.it

La reazione, per quanto dura, è la reazione di uno Stato democratico ... La scena ripresa in numerosi video: almeno 500 morti. Scambi di accuse tra Israele, Hamas e Jihad islamica. Per Israele è un ...Particolare reazione di Lele Adani dopo l'annuncio di Christian Vieri ... O si libera e sfoga, o more". Alla fine del video si vede il suo pugno battere sul tavolo, come a certificare le parole ...