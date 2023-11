VIDEO Guignard-Fabbri incantano al GP De France 2023 | riviviamo la free dance

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) I grandi veterani del pattinaggio di figura continuano a incantare. Charlénee Marcohanno vinto per dispersione il Grand Prix De, appuntamento numero tre del Grand Prix, incasellando l’undicesimo podio consecutivo nella rassegna itinerante, il terzo successo di fila e il ventitreesimo risultato in top 3 in ambito internazionale. Numeri esorbitanti per i danzatori di Barbara Fusar Poli che, sul ghiaccio di Angers, hanno incantato il pubblico con una meravigliosa, incentrata su “La teoria del tutto” e contrassegnata da nove, splendidi, elementi, tutti valutati con un grado di esecuzione altissimo con nota di merito per i due sollevamenti (in particolar modo lo stazionario collocato nel finale) e per la sequenza di passi a cerchio, difficoltà per palati ...