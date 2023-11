Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 novembre 2023)DEL 4 NOVEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-PESCARA SONO ANCORA IN CORSO ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, LA CIRCONE AL MOMENTO PERMANE SOSPESA TRA BAGNI DI TIVOLI E GUIDONIA: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA INTERROTTA, CON RITARDI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI; SEMPRE NELL’AMBITO FERROVIARIO, CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA-PISA PER PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI TRA QUERCIANELLA E LIVORNO; I TRENI VIAGGIANO A VELOCITA’ RIDOTTA SUL TRATTO INTERESSATO, CON RITARDI FINO A 20 MINUTI; E VENIAMO AL TRAFFICO INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE A ...