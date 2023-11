Verso Napoli-Union Berlino | dalla Germania la notizia a sorpresa | avete saputo?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 novembre 2023) L’, autenticadella scorsa edizione della Bundesliga tedesca, è ad oggi una squadra che sta andando a picco. Archiviata la Salernitana, ildi Rudi Garcia da domani tornerà a lavorare in ottica Champions League, competizione nella quale settimana prossima ospiterà l’. Crisi, toccato il fondo Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per Raspadori e compagni, che dopo i due successi esterni su Braga e appunto, potrebbero definitivamente chiudere i giochi in caso di terza vittoria su quattro gare disputate. 90 minuti che rappresentano invece una sorta di ultima spiaggia per Bonucci e compagni, ritrovatisi in un vortice di sconfitte da cui stanno stentando a tirarsi fuori. Un ...