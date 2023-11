Venezia | Vanoli | «I playoff sono il nostro obiettivo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 novembre 2023) Le parole di Paolo, tecnico del, dopo la vittoria dei lagunari in trasferta contro la Ternana Paoloha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria delfuori casa contro la Ternana. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Queste partiteinsidiose, perché si rischia di non affrontarle con la testa giusta e in questo senso faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto». BUSIO – «É stato bravo a reagire dopo aver attraversato un periodo brutto e adesso è tornato ai suoi livelli. Anche Johnsen ha fatto una grande giocata e sul gol c’è il suo marchio. Faccio un altro esempio: Marco Modolo l’anno scorso è stato fuori a lungo e oggi è protagonista e ci sta dando una grande mano. Siamo cresciuti a livello di mentalità, non è facile restare in ...