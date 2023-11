Usa | migliaia di persone nelle strade di Washington per chiedere il cessate il fuoco a Gaza

(Di sabato 4 novembre 2023)dida tutti gli Stati Uniti si sono ritrovate aper manifestare in difesa dei diritti dei palestinesi, per unile per lo stop degli aiuti americani a Israele. La folla, che si è riunita a Freedom Plaza vicino alla Casa Bianca, urlava “Palestina libera!” e “iladesso!”, mentre sul palco sono state esposte delle finte bare di civili palestinesi. Secondo gli organizzatori alla manifestazione – organizzata da gruppi per i diritti dei palestinesi, ambientalisti e pacifisti, organizzazioni ebraiche antisionisti -, hanno partecipato oltre 30.000. Nessun problema per la polizia che ha comunque chiuso letutt’attorno alla zona della protesta. Ieri 3 ...

