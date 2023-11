Una putt*** incredibile Massimo Cacciari sbotta sul premierato e avvisa Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 novembre 2023)è un fiume in piena. Il filosofo non lesina critiche al, la riforma voluta dal governoper l'elezione diretta del presidente del Consiglio. "È un pasticcio tremendo. Per debolezza politica non si sceglie la strada dritta ma la solita via di mezzo che mette insieme i vizi degli estremi". Raggiunto da Affaritaliani.it l'ex sindaco di Venezia bacchetta il premier. Il motivo? "Seavesse voluto fare una cosa seria avrebbe dovuto fare una riforma alla francese, cioè l'elezione di un presidente che è anche capo del governo. Questo è solo un pasticcio che porterà a un nuovo referendum". Ed ecco allora chesi lascia andare a una previsione: "farà la fine di Renzi. Anche se non dovesse dimettersi ...