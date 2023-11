ULTIMI GIORNI – This is Wonderland Roma 2023

Leggi su funweek

(Di sabato 4 novembre 2023) Per glidi apertura,issi trasformerà in occasione di Halloween… anche le favole più belle possono nascondere segreti mostruosi. Fino al 5 novembre il parco diissi veste di magia e le luci lasciano spazio al buio terrificante: oltre 600 zucche, Truccabimbi, Labirinti di fieno, Laboratori di pittura (solo 1 Novembre) Spaventapasseri e altri mostruosi personaggi. LEGGI ANCHE: — Torna anche quest’anno il Christmas World a Villa Borghese, biglietti e info >> Nel meraviglioso mondo diil tempo scorre veloce… e ora manca solo una manciata dialla chiusura di questo incantevole posto. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria avventura! La favola continua ...