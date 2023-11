Ultime Notizie Roma del 04-11-2023 ore 20 | 10

(Di sabato 4 novembre 2023)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Toscana apertura l’alluvione che ha sconvolto la regione settentrionale lasciando dietro di sé un paesaggio stravolto da allagamenti smottamenti tranne alcune centinaia di sfollati soprattutto nell’area di Campi Bisenzio enormi anni a Prato e provincia filiali alle famiglie senza elettricità a cui si aggiungono ingenti danni a Katia aziende in base d’acqua e fango per fare fronte alla drammatica situazione nel Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza a rendere ancora più pesante della peggiore alluvione dell’ultimo mezzo secolo come l’ha definita il Presidente della Regione Eugenio Giani quando la nostra volte Firenze il 4 novembre del 1966 complessivamente ci sono 7 morti e 2 dispersi completo in Medio Oriente almeno ...

...51 Serie A Milan - Udinese: probabili formazioni e statistiche Ieri alle 18:16 Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app Resta sempre aggiornato con le, risultati ed ...

Von der Leyen a Kiev: "Eccellenti progressi verso adesione Ue". LIVE Sky Tg24

Guerra ultime notizie. Msf: ospedale a Gaza sta crollando. Medici operano senza anestesia Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Follow live coverage as Stoke City face Cardiff City in the Championship today. An increasingly competitive second tier in English football remains an intense and exciting competition, with the prize ...