Udinese | colpaccio a San Siro! Pereyra decisivo Inter ringrazia

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023) L’vince 0-1 a San Siro contro il Milan conquistando i primi tre punti della stagione.il gol disu calcio di rigore.resta a +6 in classifica considerando anche la vittoria di oggi contro l’Atalanta. GRANDE COLPO – L’si aggiudica la prima vittoria della stagione a San Siro contro il Milan vincendo 0-1 grazie alla rete di Robertoda calcio di rigore. Succede tutto nel secondo tempo, quando Ebosele viene atterrato da Adli in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore. La conferma definitiva arriva soprattutto dal VAR dopo qualche minuto. Il centrocampista cileno segna ed esulta a San Siro. Decisive anche le grandi parate di Silvestri nel finale di partita. Milan che resta al terzo posto in classifica a quota 22 punti, a -6 ...