Ucraina | il piano di Zelensky | “F-16 per cambiare la guerra | nessun dialogo con Russia”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 4 novembre 2023) (Adnkronos) – Volodymyrnega lo "stallo" nellatra, in corso ormai da oltre 600 giorni, rifiuta ogni ipotesi dicon Vladimir Putin e rilancia: servono gli F-16 per vincere. Le posizioni sul terreno appaiono cristallizzate, la controffensiva di Kiev non pare aver prodotto il 'break' auspicato. Dagli Usa, secondo indiscrezioni di Nbcnews, filtrano dettagli relativi ad un iniziale pressing internazionale sull'per cominciare a considerare la soluzione negoziale con Mosca.però, nella giornata in cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen arriva a Kiev, non cambia la linea. "Questo non è uno stallo. Lacontrolla il cielo. Noi abbiamo cura dei nostri soldati, ...