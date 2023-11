TS – “Juve pericolosa | la Fiorentina può batterla così”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 novembre 2023) 2023-11-04 20:55:56 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: FIRENZE – L’allenatore dellaVincenzo Italiano ha parlato sui canali della società alla vigilai della super sfida casalinga contro lantus. Domenica (ore 20:45) i toscani ospitano i bianconeri in una situazione non semplice per la Toscana a causa delle forti alluvioni e proprio da questo è partita l’allenatore dei Viola: “Tutti noi, ragazzi, società, siamo profondamente colpiti da ciò che sta accanendo in Toscana. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite da tutto ciò: chi ha perso i propri cari, chi è ancora senza luce e acqua. Da parte nostra grandissima vicinanza, un caloroso abbraccio“. La sfida allantus “Una partita difficile, come tutte. Dopo la Lazio affrontiamo un’altra squadra temibile, capace di mettere in difficoltà chiunque. Va ...