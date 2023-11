Traffico Roma del 04-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti perall’altezza dello svincolo dell’ardeatina in direzione dell’ Aurelia si rallenta anche Statale 3 Flaminia tra il raccordo anulare e Tor di Quinto fino alle 19 di svolgimento una manifestazione con corteo partito da Piazza Vittorio Emanuele II giungerà a Piazza di San Giovanni passando lungo via Emanuele Filiberto deviati o limitati i percorsi di diverse linee bus trasporto pubblico sospesa la circolazione ferroviaria sulla lineaPescara per un vestimento tra Guidonia e Bagni di Tivoli in corso l’intervento dell’autorità giudiziaria attivo il servizio sostitutivo con bus tra Bagni di Tivoli è Tivoli per i dettagli di queste altre non potete consultare il sito.luceverde.it da Silvia su battuto al prossimo ...