Tottenham | Vicario ammette | “Il Milan è bellissimo da guardare”

Guglielmo, portiere del, ha parlato di vari temi ai microfoni di Radio Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Guglielmo, portiere del, ha parlato di vari temi ai microfoni di ...

TOTTENHAM, VICARIO: "MI ISPIRO AD HANDANOVIC. ORA VOGLIO LA CHAMPIONS" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tottenham, Vicario: "Mi piacciono le squadre belle da guardare, come la Lazio" La Lazio Siamo Noi

Antonio Cassano ha commentato, sulle frequenze della Bobo Tv, la sfida tra Inter e Roma: "C'è poco da dire sull'Inter, in lungo e in largo è stata devastante. Avrebbe ...Guglielmo Vicario, portiere della Nazionale e del Tottenham, ha detto la sua su Buffon, idolo per il calciatore degli Spurs.