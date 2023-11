Toscana | il maltempo non dà tregua | previsto un nuovo peggioramento Allerta arancione in 5 regioni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 novembre 2023) Il meteo sta peggiorando ine l’sale. Stanotte, se dovesse ricominciare a piovere sulle aree allagate, potrebbero essere necessarie delle nuove evacuazioni; che si sommerebbero ai 300 sfollati attuali. «Si sta lavorando e cercando di dare una soluzione rispetto a quelle che sono le possibilità: c’è un tema di meteo che andrà a peggiorare: dal pomeriggio fino a stanotte le condizioni peggioreranno. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone». Lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio. Sono sette per ora le vittime accertate e un disperso.: evacuazioni a Montale, Montemurlo e Prato Il presidente della Regione ...