Toscana | Giani | «Ancora 4 640 case senza corrente elettrica» Massima allerta per le perturbazioni in arrivo | altre 1 200 persone evacuate

(Di sabato 4 novembre 2023) Il meteo sta peggiorando ine l’sale. Nella notte tra il 4 e il 5 novembre, sono attese forti piogge sulle aree già allagate. Per questo si sono rese necessarie necessarie nuove evacuazioni. Il presidente della Regione, Eugenio, ha scritto sui social: «Evacuazioni preventive in corso a Montemurlo, Montale e Prato in corrispondenza delle rotture dei torrenti Agna e Bagnolo, circa 1.200. Allestiti punti di accoglienza negli spazi comunali e palestre». Dato il numero di sfollati in aumento, anche a Campi Bisenzio è stato allestito un secondo centro di accoglienza per chi non può rientrare in casa. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, aveva annunciato già dal pomeriggio che, probabilmente, ci sarebbe stato bisogno di evacuazioni preventive nel territorio che è stato colpito». ...