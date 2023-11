Theo in tribuna contro l’Udinese | il motivo

Leggi su dailymilan

(Di sabato 4 novembre 2023) Milan e Udinese scenderanno in campo tra poco per l’anticipo del sabato sera a San Siro. I problemi però in casa rossonera continuano e nelle distinte rossonere non è apparso il nome diHernandez, che a causa di un problema alla caviglia non sarà a disposizione per la sfida ai friulani. Secondo quando riportato da Sky Sport, il terzino francese non è stato convocato a causa di una contusione alla caviglia. Pioli dunque, deve fare a meno anche del suo esterno francese in un modo di totale emergenza per la difesa rossonera. Al posto disulla fascia sinistra della difesa a quattro stasera giocherà Alessandro Florenzi. L'articolo proviene da Daily Milan.