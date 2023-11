Tennis | Atp Parigi-Bercy | Djokovic batte Rublev in rimonta e vola in finale

Sarà tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov la finale del Masters 1000 di Parigi Bercy , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il serbo e il bulgaro si affronteranno nell'ultimo atto del ...

Parigi, 4 nov. - (Adnkronos) - Novak Djokovic vola in finale al torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor, montepremi 5.776.335 euro). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ...Dopo un importante ammontare di rinunce (tra cui quella di Alexander Zverev: il tedesco prima è entrato come “sostituzione d’emergenza”, poi si è cancellato una volta qualificatosi per le ATP Finals), ...