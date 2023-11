Tempesta d' amore trame 5-11 novembre 2023 | Gerry salva Vanessa e Max

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 4 novembre 2023) Grandi colpi di scena e novità nel corso della prossima settimana di programmazione did'. Stando alledal 5 all'11, innanzitutto, Raphael rivelerà la verità a Josie e le dirà che è un escort e che è stato ingaggiato per corteggiarla. Il giovane, dopo aver chiarito le cose con la Klee, la saluterà con un bacio sulla guancia e, proprio in quel momento, sopraggiungerà Paul, il quale assisterà alla scena e sarà assalito dalla gelosia. A quel punto, la ragazza cercherà di giustificarsi, ma Lindbergh la rassicurerà e le spiegherà che il suo unico desiderio è vederla felice. Poco dopo, però, Paul non potrà fare a meno di ripensare ai momenti trascorsi con Josie e verrà assalito dalla nostalgia. Nel frattempo,e Max continueranno a rimanere ...