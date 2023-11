Sulle riforme la caserma scricchiola La Russa | Pera e quelli che volevamo il presidenzialismo

(Di sabato 4 novembre 2023) Intervento "insincero" sul capo dello Stato, dice l'ex presidente del Senato, "arzigogolato" sul reincarico al premier, dice l'attuale. Nelle chat circola la proposta di revisione costituzionale presentata quando erano opposizione: "Sembrano gemelli diversi". E se Forza Italia sposa la riforma come "eredità di Berlusconi", la Lega ci sta finché va avanti l'autonomia differenziata

...impegnata a presentare il suo pasticcio di riforma costituzionale come la madre di tutte le... Volta le spalle alle nonne e ai nonni perché fanno cassapensioni, perché non mettono risorse ...

D’altronde se si gettano le riforme in pasto al Parlamento dopo aver stabilito il loro perimetro in vertici ristretti, plasmate sulle volontà del solo presidente del Consiglio, qualche scossone è il ...Il clima di fondo era quello di una caccia ai dipendenti pubblici, specialmente dopo le inchieste penali sull’assenteismo sparse per il Paese. Il risultato, però, è stato un altro pasticcio: una norma ...