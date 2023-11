Su Rai2 si gioca e si perde. Il canale sprofonda all’ottavo posto in prima serata

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 4 novembre 2023) Il Collegio (dalla pagina Instagram) Ci risiamo. Nuova stagione, vecchi problemi si ripresentano per. La scorsa settimana il, per lavolta, è scivolatonella classifica delle reti più seguite nella fascia di20.30-22.30.è stato battuto anche dal Nove, galvanizzato dall’arrivo di Che Tempo Che Fa: 774.000 spettatori (3.9%) contro 809.000 spettatori (4%). La rete, in meno di due mesi, ha già fatto incetta di flop in: i comedy show del lunedì Fake Show e Liberi Tutti, le serie The Reunion e Corpo Libero, i documentari di Delitti in Famiglia e poi – tralasciando alcuni speciali informativi poco seguiti – ha dovuto fare i conti con il crollo de Il ...