Sting e il tradimento all’ex moglie | “Un colpo di fulmine con la mia vicina di casa | Trudy”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 novembre 2023) Sting è sposato ormai, felicemente, da più di 30 anni conStyler. Tuttavia la donna non è la sua prima, ma la conobbe mentre stava insieme ad un’altra. L’exdi Sting si chiama Frances Tomelty e con lei, Sting, ha avuto due figli Joe e Kate. Il loro matrimonio è durato 8 anni, ma poi il cantante perse una testa per un’altra donna, con cui tradì la sua ex. Chi era la sua amante? Proprio, la sua attualeStyler, la sua attuale, era proprio “la ragazza della porta accanto“, poiché i due vivevano sullo stesso pianerottolo. Nel 1981, mentre la sua exFrances, era incinta di sua figlia Kate, Sting non riuscì a resistere aldicon la sua ...