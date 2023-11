Spara in aria e sfonda il cancello dell’aeroporto | è allerta ad Amburgo

(Di sabato 4 novembre 2023) Scalo chiuso ade traffico aereo deviato. Un uomo armato e con due bambini in ostaggio hato ildell'aeoroporto con la sua auto

Obossa resta sospesa ine piazza la sua diagonale, 9 - 14. Adelusi manda out e le rosa vanno ... Haakfuori e si va sul 14 - 18. Lohuis carambola tra le mani del muro avversario e fa 15 - 19, ...

«Salterete in aria», la polizia le spara. Stelle di David sui muri Avvenire

Parigi, la polizia spara a una donna che grida Allah Akbar Sky Tg24

Momenti di panico all'aeroporto di Amburgo, in Germania: un uomo armato ha sfondato un cancello con la sua auto e ha sparato due colpi in aria. Secondo quanto riferito dalla testata Bild, l'uomo a ...Paura in Germania. L’aeroporto di Amburgo è stato chiuso dopo che un veicolo è entrato nell’area aeroportuale: un uomo ...