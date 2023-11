Spaccio a Roma | arrestato il figlio dell' attore Stefano Sammarco

(Di sabato 4 novembre 2023) È stato trovato con oltre un chilo di cocaina e crack. Per questo Manuel, 23 anni,è statodalla polizia aper detenzione ai fini di...

È stato trovato con oltre un chilo di cocaina e crack. Per questo Manuel Sammarco, 23 anni, figlio dell'attore Stefano Sammarco è stato arrestato dalla polizia aper detenzione ai fini didi sostanza stupefacente.

È stato trovato con oltre un chilo di cocaina e crack. Per questo Manuel Sammarco, 23 anni, figlio dell'attore Stefano Sammarco è stato arrestato dalla polizia a Roma per detenzione ai fini di spaccio ...