Solo Lukaku meglio di Calhanoglu dal dischetto

(Di sabato 4 novembre 2023) Serata da record per Hakan Çalhanoglu andato in gol su rigore nella vittoria per 2-1 dell'Inter contro l'Atalanta e con quello...

E così, con in testa l'esempio di Romelu, che ritardò la propria partenza dal Belgio ... Niente esordio contro lo Sheffield United, ma èquestione di tempo. VECCHIO INTERESSE DEL MILAN - E' ...

D'Aversa, Roma-Lecce: "Loro non sono solo Lukaku e Dybala" Tuttosport

Calhanoglu, 10 rigori su 10: solo Lukaku ha fatto meglio Come riporta Opta, per Calhanoglu è il decimo gol dal dischetto su dieci rigori calciati da quando nel 2017 è arrivato in Italia. In questo ...Infatti, l’ex giocatore del Milan ha realizzato 10 rigori su 10 dalla stagione 2017/2018: solo Lukaku ha fatto meglio in Serie A in questo lasso di tempo, con 14 realizzazioni in altrettanti tentativi ...