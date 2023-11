Soccorso un uomo che era caduto nel torrente a Sappada

(Di sabato 4 novembre 2023) Si è concluso ieri pomeriggio un intervento della stazione didelAlpino assieme ai Vigili del Fuoco di Santo Stefano per portar fuori dalLerpa, in borgata Lerpa, undel 1957 del posto che vi eradentro. È stato recuperato con l’intervento di otto soccorritori della stazione assieme ai Vigili dopo essere stato imbarellato e portato fin sull’argine con l’aiuto di corde di sicurezza. Portato in piazzola con l’ambulanza salita da Rigolato è stato consegnato all’eliarrivato da Pieve di Cadore. Si è procurato una ferita al capo e qualche trauma. L'articolo proviene da Udine20.

