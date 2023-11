Simona Ventura conquista e viene acclamata dal pubblico dopo il suo Jive VIDEO

Indubbiamente le candidate alla vittoria al momento sarebbero Wanda Nara ee proprio quest'ultima, intervistata dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni , ha detto la sua e svelato alcuni ...

Simona Ventura: «Ecco come riesco a fare tre programmi ogni weekend» Tv Sorrisi e Canzoni

Dario Vergassola intervista Simona Ventura a "Zelig 2000" TGCOM

Insieme vivono un’autentica favola d’amore da quasi 5 anni e la loro casa è davvero deliziosa: dove vivono Giovanni Terzi e Simona Ventura. Per i fan di Simona Ventura non sarà difficile immaginare ...Mara Venier e Simona Ventura per anni sono state in pessimi rapporti. Tuttavia sono riuscite finalmente a riappacificarsi. L’amicizia è una delle cose più belle ed importanti che si possano avere ...