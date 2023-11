Serie C 2023 24 | Latina e Crotone non si fanno male | finisce 0-0 al Francioni

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Vince la noia nel match tra, valido per la dodicesima giornata del girone C di/2024. Altermina 0-0 una gara bloccata fin dall’inizio, in cui le due squadre faticano a creare palle gol e finisco per accontentarsi di un punto a testa. Secondo pareggio di fila e quarto risultato utile consecutivo per i pitagorici, che salgono a quota 18 punti, a -1 dallo stesso, bravo a riscattarsi dopo il passo falso dell’ultimo turno. RISULTATI E CLASSIFICA CRONACA – Partita che stenta a decollare tanto che nei minuti iniziali le due squadre non riescono a rendersi pericolose in fase offensiva e per la prima vera chance bisogna attendere addirittura il 21?. A rompere il ghiaccio è D’Ursi, che costringe Cardinali a deviare in calcio d’angolo, mentre un ...