Serie C 2023 24 | Embalo risponde a Ravasio | è 1-1 tra Foggia e Sorrento

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Un punto a testa per ripartire dopo un periodo complicato.non si sono fatte male nel match valido per la dodicesima giornata del girone C di/2024, terminato 1-1. Ospiti avanti al 25? con, ma raggiunti nella ripresa da. Poi un finale in cui è successo di tutto: espulso il portiere Marcone, sostituito in porta dal centrocampista La Monaca. Ilci prova fino all’ultimo, dando vita ad un assedio, ma non riesce a trovare il gol vittoria. Per gli ospiti si tratta di un pareggio importante dopo tre sconfitte di fila. Il, invece, reduce da un solo punto nelle ultime tre, perde terreno dalle posizioni di vertice. A breve la cronaca completa. SportFace.