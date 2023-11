Serie A – Milan-Udinese 0-1 | rossoneri all’attacco | LIVE News

...2 - 1 al Gewiss Stadium contro l' Atalanta nella sfida valida per l'undicesima giornata diA. ... in attesa delle partite delle dirette inseguitrici, Juventus e. L'Atalanta resta a 19 punti ...

Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter sale a quota 28, Atalanta quinta Milan News

L’undicesima giornata della Serie A 2023/2024, aperta col successo di misura del Bologna sulla Lazio venerdì sera, è proseguita in questo sabato 4 novembre con altri tre match. Nell’ultimo il Milan di ...Un’altra partita senza vittoria, la terza di fila in campionato dopo il k.o con la Juve e il pareggio di Napoli. Ma soprattutto un’altra sconfitta per Pioli, che sprofonda a - 6 dall’Inter dopo 11 ...