Serie A | la risposta della Juventus dopo la sanzione di Fagioli | rinnovarla fino al 2028

(Di sabato 4 novembre 2023) 2023-10-31 11:13:06 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: TLo sai Nicolsalterà il restostagione a causa del caso delle scommesse illegali (l’italiano è colpevole di scommettere sulle partite di calcio), la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti del centrocampista e sostenerlo in questi momenti delicatisua carriera. Come ha confermato ‘Sky’, C’è un accordo tra le due parti: lo rinnoverannoalcon un miglioramento economico. Una vera dimostrazione di sostegno che già hanno trasmesso al calciatore nei giorni scorsi attraverso delle dichiarazioni. “La società conferma il suo pieno sostegno a Nicolper intraprendere questo percorso, fornendo al ragazzo il supporto necessario ...

Al 16 Scamacca accorcia le distanze con il suo quinto gol in questaA. Ingenuità di Dimarco ... ma trova ancora ladel portiere svizzero. Al 39 chance per l'nter: palla di Barella nel ...

L'Inter non si ferma: battuta 2-1 anche l'Atalanta Sky Sport

Atalanta-Inter in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

L'Inter espugna il Gewiss Stadium battendo l'Atalanta per 2-1 dopo 90' di battaglia e continua la sua corsa in vetta alla classifica in Serie A. La cronaca Sotto ... ci prova Lookman da fuori ma trova ...Come riportato da TMW, dopo le critiche di José Mourinho in conferenza stampa al calendario del massimo campionato italiano, è arrivata la risposta della Lega Serie A. Queste le parole ...