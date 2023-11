Serena Autieri | “My Fair Lady | la mia Eliza sa quello che vuole e se lo va a prendere”

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 4 novembre 2023) Torna da venerdì 3 novembre sul palco del Teatro Sistina uno dei musical più rappresentati e amati: My. In questo allestimento del tutto nuovo prodotto da Enrico Griselli,Doolittle è interpretata da, Mr Higgins da Ivan Castiglioni, mentre Fioretta Mari è la madre dell’austero professore di buone maniere. A completare il nutrito cast ci sono anche Manlio Dovì, Gianfranco Phino, Clara Galante e Luca Bracci., che ormai naviga nel mondo del musical da anni con grande successo è chiamata quindi ora a vestire i panni della povera fioraia che intraprende un percorso di riscatto. Un ruolo che, usiamo una parola abusata ma che in questo caso è quella giusta, iconico, anche per le grandi artiste che ci si sono cimentate. I nomi ...