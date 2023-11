Russia | Putin caccia il direttore della Tass | ha lavorato ‘troppo bene’

(Di sabato 4 novembre 2023) (Adnkronos) – Il, Sergei Mikhailov, è statoto perché ha. L’agenzia ha garantito una completa copertura giornalistica con le news relative alla rivoltaWagner di Evgeny Prigozhin a giugno. La puntualità e la completezza delle notizie, a quanto pare, non sono piaciute a Vladimir. Lo scrive il Moscow Times citando diverse fonti e tornando sulle “dimissioni” del capo dell’agenzia stampa di Stato russa, avvenute il 5 luglio ma passate relativamente sotto silenzio. Mikhailov ha pagato l’attenzione dedicata al ‘quasi golpe’Wagner: Evgeny Prigozhin, leader dei mercenari, per un paio di giorni ha tenuto il paese con il fiato sospeso prima di fermare la sua ...

Volodymyr Zelensky nega lo 'stallo' nella guerra tra Ucraina e, in corso ormai da oltre 600 giorni, rifiuta ogni ipotesi di dialogo con Vladimire rilancia: servono gli F - 16 per vincere. Le posizioni sul terreno appaiono cristallizzate, la ...

Ursula von der Leyen a Kiev: "Ottimi progressi verso l'adesione all'Unione europea" - Cremlino respinge le voci sui sosia: "Abbiamo un solo Putin" - Cremlino respinge le voci sui sosia: "Abbiamo un solo Putin" RaiNews

Ucraina, Zelensky: 'I russi stanno perdendo il Mar Nero' Agenzia ANSA

