Ruggeri | «Inizialmente non ci sembrava rigore! Usciti a testa alta»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023)ha commentato la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter per 1-2. Il difensore orobico ha detto la sua anche sul rigore procuratosi da Darmian. DATO IL MASSIMO ? Matteo, incalzato da Sportitalia, al termine di Atalanta-Inter ha parlato così: «Abbiamo giocato alla pari, ma non siamo ria pareggiarla. Abbiamo fatto tante cose positive. All’inizio nonrigore perché ciche Musso avesse fatto un’uscita regolare e Darmian si fosse buttato, ma rivedendolo il rigore ci può stare. Juan gli frana addosso. Nella ripresa abbiamo fatto una buona partita, Inter attenta per 90?. Usciamo a, siamo stati tutti sulle spine, hanno dato tutti il massimo per riuscire a pareggiarla». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...