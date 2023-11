Rubbagalline | dove si trova il ristorante che ha fatto litigare Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 4 novembre 2023)e Teosi sono riti a confrontarsi come giudice e concorrente nella trasmissione Ballando con le Stelle. Dopo alcuni battibecchi, è saltata fuori una cena alche ha catturato l’attenzione del web., ilche “accomuna”e TeoI due hanno spesso litigato in diretta, scambiandosi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.